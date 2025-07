Die bewährte Tradition, seine Mitgliederversammlung mit einem öffentlichen Vortrag abzuschließen, hat der Museumsverein Synagoge Staudernheim auch in diesem Jahr aufrecht erhalten. Mit „Grundbegriffe und Symbole des Judentums“, dem Vortrag von Alexander Zakharenko, Kantor der jüdischen Kultusgemeinde Bad Kreuznach, soll in Staudernheim darüber hinaus eine Vortragsreihe zu grundlegenden Themen des Judentums eröffnet werden.

Was ist Judentum?

So ließen sich Zakharenkos Ausführungen als Ausblick auf noch folgende Vertiefungen verstehen. „Was ist Judentum?“ Grundlegendes wurde erläutert: Begriffe des Judentums, Symbole, Feste, Lebenslauf, die täglichen Gebete, die Woche, der Alltag und nicht zuletzt der Festtag, der Schabbat, wurden vorgestellt.

Was könnte grundlegender sein als die zehn Gebote, „Sätze“, wie sie eher zu übersetzen seien. Niedergeschrieben im 2. Buch Moses, dem Exodus, haben die beiden Tafeln vor gut 3500 Jahren den Monotheismus begründet. Zum anderen stammen sie aus einer Zeit, zu der nirgends sonst eine Begründung des Humanen existiert habe.

Als das hereingebrechende Gewitter die Übergabe der Tafeln an Moses mit außerordentlichem Donnerhall passend zu untermalen schien, musste auch der Kantor schmunzeln. In Tora, Tanach und Talmud sind die grundlegenden Glaubensgrundsätze, aber auch Regeln für das Zusammenleben festgehalten. Dort sei die Forderung nach Nächstenliebe ein erstes Mal in die Welt getreten.

i Als Gastgeschenk für Alexander Zakharenko, den Kantor der jüdischen Kultusgemeinde Bad Kreuznach, hatte die Vorsitzende des Museumvereins Synagoge, Elke Kiltz, eine Flasche koscheren Wein mitgebracht. Wilhelm Meyer

Besonderes Interesse zeigten die Zuhörer am Schabbat. Die normalen Arbeitstage zu benennen, sei bis heute wohl nirgendwo der Mühe wert gewesen, erläuterte der Kantor. Sie würden schlicht von eins bis sechs gezählt und unterschieden sich damit deutlich vom siebten Tag der Woche, der mit einem eigenen Namen hervortritt. Der Tag, so Zakharenko, beginne übrigens nicht um 0 Uhr, sondern mit Sonnenuntergang am Freitag und daure bis zum Eintritt der Dunkelheit am Samstag. Wie der Besuch der Synagoge, die besonderen Speisen, das gesellige Leben mit dem Verbot, am Schabbat zu arbeiten, in Einklang zu bringen sei, interessierte besonders. Bislang habe es kein wirkliches Problem gegeben. Man zünde eben eine Kerze an, die länger halte.

Die Heiligung des siebten Tages

Die Heiligung des siebten Tages sei übrigens kein exklusiv menschlicher Luxus, erinnerte Zakharenko an die betreffenden Schriftstellen. Hier zeige sich vor 3500 Jahre schon eine erste Regung grüner Lebenssicht: Die Erholung sei nämlich in gleicher Weise Menschen wie Tieren, „Rind und Esel“ gegönnt.

Symbole wie Davidstern, Menora und Kippa, die Festtage im Jahreslauf wurden ebenso erläutert wie die Höhepunkte des Lebens, die Beschneidung, Bar Mizwa, die Hochzeit, aber auch die Riten der Bestattung. Den größten Teil der Fragen dürften weitere Vorträge zu einzelnen Schwerpunkten intensiver beantworten können. Nicht ohne ein kleines Gastgeschenk, eine Flasche koscheren Weins, machte die Vorsitzende des Museumvereins Synagoge, Elke Kiltz, ihre Hoffnung deutlich, dass dieser Abend nicht der letzte gewesen sein möge.