Fußballstars und Lokalhelden spielen für den guten Zweck: Ein Benefizmatch in Langenlonsheim begeistert die Fans und erzielt ein beeindruckendes Spendenergebnis.

Tolle Stimmung, viele Tore, ein grandioses Spendenergebnis, Fußballgrößen hautnah, ein gut gelaunter Innenminister und riesengroßes ehrenamtliches Engagement prägten das Benefizspiel für den Mainzer Verein „Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main“, das unter dem Motto „Legenden helfen“ vor 700 Zuschauern auf dem Sportplatz des TSV Langenlonsheim/Laubenheim ausgetragen wurde. Die Lotto-Elf Rheinland-Pfalz mit bekannten, ehemaligen Fußball-Profis um Trainer und Ex-Profi des 1. FC Kaiserslautern Hans-Peter Briegel spielte gegen eine Ü40-Auswahl des TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Endergebnis: 11:0 für die Altstars. TSV-Torwart Daniel Witzke wurde zum Spieler des Spiels gekürt. Der Spendenbetrag einschließlich Sponsorengelder betrug stattliche 25.000 Euro.

Für den TSV, der ein Eigentor fabrizierte, spielten Daniel Witzke, Jürgen Fock, Silazeynel Aydin, Julius Düren, Ortega Isdro Gera, Saman Hassan Khdir, Tim Krämer, Alexander Sturm, Stefan Tübing, Christian Wawrock, Björn Bodtländer, Matthias Jungkunz, Alex Meier, Tobisa Nietsche, Ferdi Oetcan, Kevin Lautermann und Dennis Sitzius (Trainer: Oliver Triebsch). In der Lotto-Elf standen Claus Reitmaier, Sven Hoffmeister, Matthias Herget, Manfred Kalz, Oliver Schäfer, Tomasz Waldoch, Marco Engelhardt (ein Tor), Philipp Wollscheid (zwei Tore), Fabrizio Hayer, Markus Karl, Jochen Schröter (ein Tor), Dariusz Wosz, Benjamin Auer (vier Tore), Erol Gercek, Michael Thurk (zwei Tore) und Marcus Kranz (Teammanager: Edgar Schmitt; Botschafter: Wolfgang Kleff). Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Michael Tryankowsky.

i Innenminister Michael Ebling (Mitte) überreichte im Kreis der Prominenten den symbolischen Scheck in Höhe von 25.000 Euro an Nicole Sieben, die Vorsitzende des Vereins Trauernde Eltern und Kinder. Dieter Ackermann

Das Spiel mit reichlich Informationen zu den Akteuren moderierten gekonnt Thomas Reimann und Tom Theisen. Bei schönem Spätsommerwetter wurde die Veranstaltung mit einem Cheerleading-Workshop für Mädchen und Jungs mit Nika Krosny-Wosz sowie einem Fußball-Schnuppertraining mit Dariusz Wosz und Michael Dämgen eingeläutet. Der spritzige Auftritt der Cheerleader-Formation wurde später ebenso gefeiert wie TSV-Keeper Daniel Witzke, der gleich voll im Spiel war und mit tollen Paraden glänzte. Klar, dass die zahlreichen Ex-Bundesliga- und Nationalspieler, zwar in die Jahre gekommen sind, aber noch lange nichts verlernt haben. Die hatten ebenso ihren Spaß wie die TSV-Kicker. Letztlich aber war das Ergebnis zweitrangig. Was zählte, war das Spendenergebnis.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling sagte: „Das Fußballspiel hier in Langenlonsheim zeigt einmal mehr, was Ehrenamt kann. Von daher ist es mir eine große Freude zu sehen, dass damit sehr viel Gutes getan wird.“ VG-Bürgermeister Michael Cyfka sah in dem Benefizspiel eine Anerkennung für Langenlonsheim, die Verbandsgemeinde und weit darüber hinaus. Sein ausdrücklicher Dank galt dem TSV, den Helfern und Sponsoren. Die Vorsitzende des TSV, Barbara Sand, hob das soziale Engagement ebenso hervor wie die ehrenamtliche Vereinsarbeit. Der kurzweilige, harmonische Abend klang mit vielen herzlichen Dankesworten aus.