Projekt am Röka in Kreuznach
Toilettenwächter sorgen für ordentliche Örtchen
Die Schülersprecher (von links) Ilayda Odonco, Alessia Parla, Benjamin Heim, Alma Schober und Mika Leitner engagieren sich im Pr
Die Schülersprecher (von links) Ilayda Odonco, Alessia Parla, Benjamin Heim, Alma Schober und Mika Leitner engagieren sich im Projekt Toilettenwächter. Zusammen mit ihren Mitschülern bilden sie Teams und beaufsichtigen wechselweise die WC-Anlagen. Auf dem Bild fehlt Fiona Ackermann (19), die sonst auch mit dabei ist.
Cordula Kabasch

Schultoiletten sind meistens nicht die beliebtesten Örtchen, die man in der Pause aufsucht. Oft sind sie schmutzig, bekritzelt und riechen schlecht. Am Gymnasium am Römerkastell passen Toilettenwächter auf, dass nichts demoliert wird.

Lesezeit 3 Minuten
Schultoiletten haben vollgekritzelte Wände, es liegt Toilettenpapier auf dem Boden – und den Weg dorthin findet man zuverlässig, wenn man der Nase nach geht. Am Gymnasium am Römerkastell ist das anders: Dort passen Toilettenwächter auf, dass das Örtchen nicht demoliert oder verschmutzt wird oder sich dort längere Zeit Grüppchen aufhalten.
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