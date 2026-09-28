Schultoiletten sind meistens nicht die beliebtesten Örtchen, die man in der Pause aufsucht. Oft sind sie schmutzig, bekritzelt und riechen schlecht. Am Gymnasium am Römerkastell passen Toilettenwächter auf, dass nichts demoliert wird.
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Schultoiletten haben vollgekritzelte Wände, es liegt Toilettenpapier auf dem Boden – und den Weg dorthin findet man zuverlässig, wenn man der Nase nach geht. Am Gymnasium am Römerkastell ist das anders: Dort passen Toilettenwächter auf, dass das Örtchen nicht demoliert oder verschmutzt wird oder sich dort längere Zeit Grüppchen aufhalten.