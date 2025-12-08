Toilettenneubau fördert menschliche Knochen zutage

Bei Grabungen für eine Sanitäranlage wurden auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofs organische Überreste gefunden. Das hat die Arbeiten zwischenzeitlich verzögert, wie im Stadtrat zu hören war. Dort war auch die Sanierung der Stadtmauer Thema.
Lesezeit 2 Minuten
Im Stadtpark an der Raumbacher Straße soll eine Sanitäranlage gebaut werden. Das ist beschlossene Sache des Stadtrats. Ende November starteten die Erdarbeiten für dieses Vorhaben. Aber schon nach wenigen Tagen wurden die Arbeiten eingestellt, weil beim Graben sterbliche Überreste von Menschen gefunden wurden.