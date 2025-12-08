Im Meisenheimer Stadtpark Toilettenneubau fördert menschliche Knochen zutage Roswitha Kexel 08.12.2025, 11:30 Uhr

i Die Arbeiten für die Sanitäranlage im Stadtpark ruhten vorübergehend, weil bei Grabungen für das Fundament menschliche Knochen im Erdreich gefunden wurden. Diese sind laut Stadtbürgermeister Reinhold Rabung gesichert und werden auf dem Meisenheimer Friedhof beigesetzt. Roswitha Kexel

Bei Grabungen für eine Sanitäranlage wurden auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofs organische Überreste gefunden. Das hat die Arbeiten zwischenzeitlich verzögert, wie im Stadtrat zu hören war. Dort war auch die Sanierung der Stadtmauer Thema.

Im Stadtpark an der Raumbacher Straße soll eine Sanitäranlage gebaut werden. Das ist beschlossene Sache des Stadtrats. Ende November starteten die Erdarbeiten für dieses Vorhaben. Aber schon nach wenigen Tagen wurden die Arbeiten eingestellt, weil beim Graben sterbliche Überreste von Menschen gefunden wurden.







