Kosten sind gestiegen Toilettenanlage im Meisenheimer Stadtpark nimmt Form an Roswitha Kexel 25.02.2026, 09:00 Uhr

i Für Veranstaltungen sowie für Draisinen-Fahrer und weitere Touristen soll künftig eine barrierefreie Sanitäranlage im Stadtpark zur Verfügung stehen. Die gestiegenen Kosten dafür waren Thema im Bau-, Planungs-, Liegenschafts- und Verkehrsausschuss der Stadt. Roswitha Kexel

Die Arbeiten wurden begonnen, obwohl noch nicht alle Gewerke vergeben waren. Das sorgte bei Markus Caseday (CDU) für Unverständnis. Stadtchef Rabung hingegen versicherte, auch Draisinenfahrer profitieren künftig von den WCs.

Die Sanitäranlage im Stadtpark wächst und nimmt langsam Form an. In 14 Tagen soll laut der Architektin Andrea Heidt-Ganz der Rohbau bis zur Decke fertig sein. Allerdings ist laut Stadtbürgermeister Reinhold Rabung schon jetzt abzusehen, dass die Kosten bei rund 275.







