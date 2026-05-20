Bad Kreuznacher Sanitär-Check
Toiletten-Test: Bahnhof und Kurpark sind Schlusslichter
Die Toilette im Salinenbad bietet auch eine barrierefreie Anlage. Mustergültig in Sauberkeit und Ausstattung.
Die Toilette im Salinenbad bietet auch eine barrierefreie Anlage. Mustergültig in Sauberkeit und Ausstattung.
Robert Neuber

Die öffentlichen Toiletten sind das Signet der Stadt – sie zeigen, ob der Bürger und der Gast willkommen ist und respektiert wird. Es hat quantitativ keine Erweiterung gegeben, aber an manchen Stellen doch eine Verbesserung. Unser Klo-Check.

Lesezeit 3 Minuten
Hat sich der Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen in Bad Kreuznach verbessert oder gar verschlechtert? Sowohl als auch, das ergab unser diesjähriger Klo-Check. Vorab muss festgehalten werden: Die eigentlich sowohl touristisch als auch für die Bedeutung als Einkaufsstadt relevante Zahl der öffentlichen Toiletten hat sich nicht verändert.

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