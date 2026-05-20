Bad Kreuznacher Sanitär-Check Toiletten-Test: Bahnhof und Kurpark sind Schlusslichter Robert Neuber 20.05.2026, 17:00 Uhr

i Die Toilette im Salinenbad bietet auch eine barrierefreie Anlage. Mustergültig in Sauberkeit und Ausstattung. Robert Neuber

Die öffentlichen Toiletten sind das Signet der Stadt – sie zeigen, ob der Bürger und der Gast willkommen ist und respektiert wird. Es hat quantitativ keine Erweiterung gegeben, aber an manchen Stellen doch eine Verbesserung. Unser Klo-Check.

Hat sich der Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen in Bad Kreuznach verbessert oder gar verschlechtert? Sowohl als auch, das ergab unser diesjähriger Klo-Check. Vorab muss festgehalten werden: Die eigentlich sowohl touristisch als auch für die Bedeutung als Einkaufsstadt relevante Zahl der öffentlichen Toiletten hat sich nicht verändert.







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