Bundesstraße voll gesperrt Tödlicher Verkehrsunfall auf der B41 bei Bad Sobernheim 27.11.2024, 17:44 Uhr

i Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der B41 bei Bad Sobernheim. Ein Mann wurde getötet. Sebastian Schmitt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B41 in Höhe Badf Sobernheim gekommen. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B41 in Höhe Bad Sobernheim. Die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten dauern derzeit (Stand 17.45 Uhr) noch an und werden sich auch noch über einen längeren Zeitraum hinziehen.

