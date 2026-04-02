Unglück in Wöllstein Tödlicher Unfall: Mann auf Parkplatz von Lkw überrollt Marian Ristow 02.04.2026, 17:05 Uhr

i Nach einem tödlichen Unfall auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Wöllstein hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Wöllstein erlebt innerhalb weniger Tage das zweite tödliche Unglück. Warum ein Moment der Unachtsamkeit auf einem Industrieparkplatz ein Leben auslöschte – und was die Ermittler jetzt klären müssen.

Zu einem fatalen Unfall ist es am Donnerstagvormittag im Wöllsteiner Industriegebiet gekommen. Ein 51 Jahre alter Mann aus dem Westerwaldkreis ist dabei tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug aus einer Parklücke und übersah den Mann, der im gleichen Moment vor dem Fahrzeug vorbeiging.







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