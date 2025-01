Das war 2024: An Nahe und Glan Tödlicher Unfall auf der B41 bei Bad Sobernheim 09.01.2025, 07:00 Uhr

i Auf der B41 zwischen Bad Sobernheim und Monzingen kommt es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Mann verstirbt. Sebastian Schmitt

Jahresrückblick: Bei einem Unfall auf der B41 bei Bad Sobernheim stirbt Ende November ein 52-jähriger Mann.

Auf der B41 in Höhe der Abfahrt West bei Bad Sobernheim stoßen am 27. November zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Der 33-jährige Audi-Fahrer befährt die B41 von Nußbaum in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, während der 58-jährige Transporter-Fahrer in entgegengesetzter Richtung auf der B41 unterwegs ist.

