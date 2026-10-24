Langenlonsheimer getötet
Tödliche Verwechslung? Anklage wegen Totschlags erhoben
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal erhebt Anklage wegen Totschlags im Fall des tödlich verletzten Langenlonsheimer Familienvater
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal erhebt Anklage wegen Totschlags im Fall des tödlich verletzten Langenlonsheimer Familienvaters.
Philipp Znidar/dpa

Nach tödlichen Schüssen in Bad Dürkheim auf einen Langenlonsheimer hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 43‑Jährigen erhoben. Der Festgenommene wurde auf einem Festival gefasst – nun soll die Justiz entscheiden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) hat gegen einen 43-Jährigen Anklage zum Schwurgericht erhoben. Ihm wird vollendeter Totschlag vorgeworfen. Der Mann soll am Freitag, 31. Juli, gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim mit einer Schusswaffe zwei Schüsse auf einen 41-jährigen Familienvater aus Langenlonsheim abgegeben und ihn tödlich verletzt haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren