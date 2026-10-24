Langenlonsheimer getötet Tödliche Verwechslung? Anklage wegen Totschlags erhoben Marian Ristow 24.10.2026, 15:00 Uhr

i Die Staatsanwaltschaft Frankenthal erhebt Anklage wegen Totschlags im Fall des tödlich verletzten Langenlonsheimer Familienvaters. Philipp Znidar/dpa

Nach tödlichen Schüssen in Bad Dürkheim auf einen Langenlonsheimer hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 43‑Jährigen erhoben. Der Festgenommene wurde auf einem Festival gefasst – nun soll die Justiz entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) hat gegen einen 43-Jährigen Anklage zum Schwurgericht erhoben. Ihm wird vollendeter Totschlag vorgeworfen. Der Mann soll am Freitag, 31. Juli, gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim mit einer Schusswaffe zwei Schüsse auf einen 41-jährigen Familienvater aus Langenlonsheim abgegeben und ihn tödlich verletzt haben.







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