Gebürtiger Winzenheimer Tobias Titz siegt bei Australian Photography Awards Norbert Krupp 10.08.2026, 15:00 Uhr

i Tobias Titz (rechts), hier mit Sohn Theo und Ehefrau Kiera, vor den ausgestellten Portraits der Künstlerin Shoshanna Brott, mit dem er bei den Australian Photography Awards 2026 siegte. Tobias Titz. Norbert Krupp

Fotograf Tobias Titz aus Winzenheim hat sich unter mehr als 100 Teilnehmern für die Finalrunde bei den nationalen Australian Photography Awards 2026 qualifiziert. Und er ist mit zwei Fotos unter die Siegeraufnahmen gekommen.

Tobias Titz, ein 53-jähriger Fotograf aus Winzenheim, der 2003 nach Australien ausgewandert ist, siegte mit zwei Portraits der Künstlerin Shoshanna Brott bei den nationalen Australian Photography Awards 2026. Mit den beiden Fotos, die mit einer Großformatkamera mit Polaroid-Sofortbild und Negativ im Format neun mal zwölf Zentimeter aufgenommen wurde, qualifizierte sich Titz unter mehr als 100 Teilnehmern mit insgesamt 1200 eingereichten Fotos ...







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