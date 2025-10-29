Bis Januar 2028 wurde Thomas Jung als VG-Bürgermeister gewählt. Für das nächste Votum hat sich schon jetzt ein Kandidat in Stellung gebracht. Der 33-jährige Forstbeamte sieht sich gut vernetzt und will die Region langfristig weiterentwickeln.
Lesezeit 2 Minuten
Mit Tobias Helfenstein hat sich erstmals ein Bewerber offiziell für die kommende Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Kirner Land positioniert. Der 33-jährige Forstbeamte aus Kirn will künftig Verantwortung übernehmen und das Kirner Land „besser positionieren und lebenswerter gestalten“.