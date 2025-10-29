Kandidat für Bürgermeisterwahl Tobias Helfenstein will künftig das Kirner Land leiten Sebastian Schmitt 29.10.2025, 06:00 Uhr

i Tobias Helfenstein, Forstbeamter aus Kirn, möchte künftig Verantwortung übernehmen und kandidiert für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Kirner Land. Sebastian Schmitt

Bis Januar 2028 wurde Thomas Jung als VG-Bürgermeister gewählt. Für das nächste Votum hat sich schon jetzt ein Kandidat in Stellung gebracht. Der 33-jährige Forstbeamte sieht sich gut vernetzt und will die Region langfristig weiterentwickeln.

Mit Tobias Helfenstein hat sich erstmals ein Bewerber offiziell für die kommende Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Kirner Land positioniert. Der 33-jährige Forstbeamte aus Kirn will künftig Verantwortung übernehmen und das Kirner Land „besser positionieren und lebenswerter gestalten“.







