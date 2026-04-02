Kreuznacher Bimmelbahn Tobias Heil manövriert bald wieder den „Blauen Klaus“ Robert Neuber 02.04.2026, 06:00 Uhr

i Tobias Heil hat für die Kreuznacher Bimmelbahn, altbekannt als "Blauer Klaus", diverse neue Ideen. Roland Graffe

Am Karfreitag geht es für den „Blauen Klaus“ wieder auf Tour. Die technisch und optisch auf Vordermann gebrachte Kreuznacher Bimmelbahn freut sich mit Tobias Heil am Steuer auf interessierte Gäste. Und der Betreiber hat noch einige Ideen in petto...

Aus deiner ersten Erfahrung mit dem Touristen-Bähnchen: Wo ist es besonders schwierig mit der Durchfahrt? Wo würdest du gerne mit dem Bähnchen hin, musst es Dir aber verkneifen? Ich würde gerne immer durch die Mannheimer Straße fahren.







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