Tipps für Häuslebauer und Sanierer in der VG Rüdesheim

Kompakt, kurz und weiterführend, so ist die Broschüre „Klimaschutz bei der Gebäudeplanung bedeutet Lebensqualität“ aufgebaut. Die Verbandsgemeinde Rüdesheim wird am Sonntag, 11. Mai, ihre zweite Messe rund um’s Bauen in Bockenau veranstalten.