Tierheim-Neubau im Fokus Tierschutzverein Kirn hat die Weichen neu gestellt Sebastian Schmitt 23.02.2026, 19:00 Uhr

i Neuer Vorstand: Der Tierschutzverein Kirn hat in einer außerordentlichen Versammlung ein neues Führungsteam gewählt – jetzt soll der Tierheim-Neubau vorangetrieben werden. Sebastian Schmitt

Nach wochenlanger Handlungsunfähigkeit atmet der Tierschutzverein Kirn wieder auf: Ein neues Team will den dringend benötigten Tierheim-Neubau endlich realisieren.

Neustart beim Tierschutzverein Kirn: Nach Wochen der Unsicherheit hat der Verein die Weichen neu gestellt. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder ein neues Führungsteam. Zuvor war der Verein nach dem Rücktritt des bisherigen Vorstands wegen interner Unstimmigkeiten seit Dezember 2025 handlungsunfähig gewesen.







