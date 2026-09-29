Die Tierschützer sind sauer auf die Stadt. Denn in Sachen Katzenschutzverordnung tut sich einfach nichts. In der Einwohnerfragestunde des Stadtrats verschafften sie sich ihrem Ärger Luft.
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Als Christopher Kehrein, Vorsitzender des Kreuznacher Tierschutzvereins und Tierheims, in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats das Wort ergriff, war ihm die Verärgerung sicht- und hörbar anzumerken. Denn seit einem Jahr gibt es nun schon Gespräche und Bemühungen, auch in der Stadt Bad Kreuznach eine Katzenschutzverordnung zu etablieren – bislang ohne erkennbare konkrete Fortschritte.