Im Kreuznacher Rat nachgehakt
Tierfreunde wollen sich nicht länger hinhalten lassen
Katzen und Kater, die Freigänger sind, müsen in der VG Nahe-Glan kastriert sein. Damit soll das unkontrollierte Vermehren der Ti
Katzen und Kater, die Freigänger sind, müsen in der VG Nahe-Glan kastriert sein. Damit soll das unkontrollierte Vermehren der Tiere eingedämmt werden. Die Katzenschutzverordnung gilt dort seit April 2025. In Bad Kreuznach lässt diese weiter auf sich warten.
Roswitha Kexel

Die Tierschützer sind sauer auf die Stadt. Denn in Sachen Katzenschutzverordnung tut sich einfach nichts. In der Einwohnerfragestunde des Stadtrats verschafften sie sich ihrem Ärger Luft.

Lesezeit 2 Minuten
Als Christopher Kehrein, Vorsitzender des Kreuznacher Tierschutzvereins und Tierheims, in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats das Wort ergriff, war ihm die Verärgerung sicht- und hörbar anzumerken. Denn seit einem Jahr gibt es nun schon Gespräche und Bemühungen, auch in der Stadt Bad Kreuznach eine Katzenschutzverordnung zu etablieren – bislang ohne erkennbare konkrete Fortschritte.
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