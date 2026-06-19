Die Tiefgarage am Gotheplatz in Bad Münster am Stein ist marode, ein teurer Sanierungsfall. Abstützungen aus Stahl bewahren sie vor dem Einsturz. Wie soll es damit weitergehen? Das ist noch völlig offen.
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Sanieren, Teile davon einfach zuschütten oder komplett schließen? Die Tiefgarage am Goetheplatz im Stadtteil Bad Münster am Stein könnte für die Stadt zum Millionengrab werden. Klar ist: Aktuell ist sie ein Sanierungsfall, die Betonkonstruktion in so marodem Zustand, dass eingesetzte Stahlstützen sie tragen müssen.