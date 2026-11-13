In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein sehr verstecktes Relikt ist dieses Gebäude tief im Busch der Feuersteinrossel – einer Lage bei Alsenz-Oberndorf.
Lesezeit 2 Minuten
Irgendwann Ende der 1980er-Jahre haben die Linxweilers diese grandiose Weinlage im südlichsten Abschnitt des Nahe-Anbaugebiets übernommen: die „Feuersteinrossel“ von Oberndorf. Es muss früher eine sehr einträgliche Anbaufläche gewesen sein, denn die Wingertshäuschen in diesem Hang sind teilweise sehr detailverliebt gebaut, hier musste nicht auf Mark und Pfennig geschaut werden, das lässt sich sehr gut erkennen.