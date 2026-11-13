Wingertshäuschen der Nahe Tief im Busch liegt Jacob Müllers Residenz anno 1867 Robert Neuber 13.11.2026, 09:00 Uhr

i Wie aufwändig das Wingertshäuschen in der Oberndorfer Feuersteinrossel konstruiert war, lässt sich anhand der alten Vordachelemente erkennen. Das war nicht einfach nur ein Unterstand, das war eine Signatur. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein sehr verstecktes Relikt ist dieses Gebäude tief im Busch der Feuersteinrossel – einer Lage bei Alsenz-Oberndorf.

Irgendwann Ende der 1980er-Jahre haben die Linxweilers diese grandiose Weinlage im südlichsten Abschnitt des Nahe-Anbaugebiets übernommen: die „Feuersteinrossel“ von Oberndorf. Es muss früher eine sehr einträgliche Anbaufläche gewesen sein, denn die Wingertshäuschen in diesem Hang sind teilweise sehr detailverliebt gebaut, hier musste nicht auf Mark und Pfennig geschaut werden, das lässt sich sehr gut erkennen.







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