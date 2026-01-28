Auftritt in Frankfurt Tickets gewinnen für Paul Panzers „Schöne neue Welt“ 28.01.2026, 09:30 Uhr

i Paul Panzer mit seinen Markenzeichen: der markanten Brille, dem "modischen" Hemd, skurrilen Ideen mitten aus dem Altag und Wortspielen. publiks/s-promotion

Was für den Comedian im bunten Hemd das Dilemma seines Lebens ist, ist für die Zuschauer der größte Spaß des Jahres. Unsere Kartengewinner können dabei sein!

Zwei Seiten einer Medaille präsentiert Comedian Paul Panzer auf seiner Tournee: „Schöne neue Welt … Welcome to Hell“ heißt sein Programm. Beim Auftritt in der Jahrhunderthalle Frankfurt am Donnerstag, 5. Februar, 20 Uhr, können die Gewinner unserer Ticketverlosung dabei sein.







Artikel teilen

Artikel teilen