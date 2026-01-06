Ticketpreise gestiegen, BahnCard-Rabatt entfällt

Mit der BahnCard weniger für eine Fahrt im RNN-Gebiet bezahlen? Das geht seit 2026 nicht mehr, denn mit dem neuen Jahr ist die Ermäßigung für Bahnkunden ausgelaufen. Außerdem sind die Ticketpreise durchschnittlich leicht angestiegen.
Lesezeit 2 Minuten
Neues Jahr, neue Preise: Das gilt für BahnCard-Kunden, die im Kreis Bad Kreuznach den Rhein-Nahe-Nahverkehrsbund (RNN) nutzen. Denn der BahnCard-Rabatt auf Einzelfahrkarten im RNN-Gebiet ist mit Beginn des Jahres ersatzlos ausgelaufen. Hintergrund ist eine Entscheidung der DB Fernverkehr, die ihre Ausgleichszahlungen an Verbünde für die Anerkennung der BahnCard ab 2026 an einen hohen jährlichen Mindestumsatz koppelt, wie der RNN mitteilt.