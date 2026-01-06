RNN-Tarife im Kreis Kreuznach Ticketpreise gestiegen, BahnCard-Rabatt entfällt Markus Kilian 06.01.2026, 18:30 Uhr

i Der Rhein-Nahe-Nahverkehrsbund (RNN) hat zum neuen Jahr die Preise erhöht, außerdem fällt der Rabatt für BahnCard-Kunden weg. Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Mit der BahnCard weniger für eine Fahrt im RNN-Gebiet bezahlen? Das geht seit 2026 nicht mehr, denn mit dem neuen Jahr ist die Ermäßigung für Bahnkunden ausgelaufen. Außerdem sind die Ticketpreise durchschnittlich leicht angestiegen.

Neues Jahr, neue Preise: Das gilt für BahnCard-Kunden, die im Kreis Bad Kreuznach den Rhein-Nahe-Nahverkehrsbund (RNN) nutzen. Denn der BahnCard-Rabatt auf Einzelfahrkarten im RNN-Gebiet ist mit Beginn des Jahres ersatzlos ausgelaufen. Hintergrund ist eine Entscheidung der DB Fernverkehr, die ihre Ausgleichszahlungen an Verbünde für die Anerkennung der BahnCard ab 2026 an einen hohen jährlichen Mindestumsatz koppelt, wie der RNN mitteilt.







