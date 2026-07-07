Probleme im Kirner Freibad Thomas Bursian hakt bei Beschwerden zum Jahnbad nach Robert Neuber 07.07.2026, 17:15 Uhr

i Zu laute Musik, zu viel Textilien im Wasser – das wurde von Kirner Freibadbesuchern moniert. Dies greift die FDP nun auf. Sebastian Schmitt

FDP-Chef Thomas Bursian hatte Beschwerden von Besuchern des Kirner Jahnbads aufgegriffen und im Stadtrat vorgebracht. Nun fordert er von Werkleiter Jochen Stumm und Bürgermeister Thomas Jung eine Erklärung, inwieweit man die Defizite abstelle.

FDP-Vorsitzender Thomas Bursian hakt beim Kirner Freibad nach: Die jüngst im Kirner Stadtrat per Anfrage vorgebrachten Beschwerden von Badbesuchern müssten von VG-Bürgermeister Thomas Jung und Werkleiter Jochen Stumm beantwortet werden. „W ir haben auf mehrere Missstände hingewiesen, die uns von Bürgern geschildert wurden“, sagt Bursian.







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