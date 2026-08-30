Seit 75 Jahren Vereinsmitglied Theo Haas liebt den FC Schmittweiler-Callbach Roswitha Kexel 30.08.2026, 08:00 Uhr

i Julian Kuhn, der Vorsitzende des FC Schmittweiler-Callbach, überbrachte Theo Haas, der seit 75 Jahren Mitglied im Verein ist, die Urkunde und einen Fan-Schal. Übrigens: Im Angelsportverein Meisenheim ist Theo Haas ebenfalls seit mehr als 70 Jahren Mitglied. Roswitha Kexel

Seit einem Dreivierteljahrhundert schlägt sein Herz nicht nur für das runde Leder – sondern vor allem für den FC Schmittweiler-Callbach: Theo Haas (92) bekam für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft eine Urkunde und einen Fan-Schal überreicht.

Wenn jemand 75 Jahre Mitglied in einem Verein ist, dann kann er was erzählen. Theo Haas ist seit 75 Jahren Mitglied im 1932 gegründeten FC Schmittweiler-Callbach. Der FC-Vorsitzende Julian Kuhn überreichte dem Senior die Urkunde und einen Fan-Schal zu Hause, weil Theo Haas aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Ehrung in der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte.







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