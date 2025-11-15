Wolfgang Bosbach in Bingen Thema Wirtschaft: Politikveteran mit Hang zum Klartext 15.11.2025, 19:00 Uhr

i Wolfgang Bosbach ordnete mit seinem reichen Erfahrungsschatz und detaillierten Fakten die weltwirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte ein und analysierte die aktuelle deutsche Situation. Rainer Gräff

Mehr Politprofi geht kaum. Wolfgang Bosbach ist auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag ein gefragter Redner und bewährte sich in dieser Eigenschaft auch am Donnerstagabend im Autohaus Schad.

Talkshowgestählt und hellwach: Wolfgang Bosbach erfüllte als prominenter Redner bei der Veranstaltung „Wirtschaftsstandort Rhein-Nahe-Hunsrück: Stark in der Region – stark im Land“ die Erwartungen. Sein Vortrag in freier Rede war weniger regional als gesamtwirtschaftlich und global, aber gespickt mit Zahlen, Fakten und reichlich privaten Anekdoten des Christdemokraten, der 23 Jahre lang im Bundestag saß und nie ein Leisetreter war.







Artikel teilen

Artikel teilen