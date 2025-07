Großer Verlustbringer im städtischen Beteiligungsgeflecht ist nach wie vor die Badgesellschaft. Mit einem Verlust von 4,15 Millionen im Jahr ist man zwar etwas besser als die eigene Planung (4,3 Millionen Minus) hat sich aber nochmals im Vergleich zum Vorjahr (2023 waren es 3,8 Millionen Euro) verschlechtert.

Dieser wenig überraschende Befund der Bilanzpressekonferenz der Unternehmensgruppe Stadtwerke, zu der die Stadtwerke (SWK), deren Holding BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH, die 50,5 Prozent der Anteile an den Stadtwerken hält, und selbst eine 100-prozentige Tochter der Stadt ist sowie die Badgesellschaft (Bad), die vollständig von der BGK geeignet wird, gehören, soll sich in den kommenden Jahren verändern. Und zwar so, dass der Fehlbetrag massiv reduziert wird.

Das große Loch setzt sich unter anderem aus den einzelnen Defiziten von Crucenia Thermen von 1,27 Millionen Euro (2023 waren es 1,24 Millionen Euro), Bäderhaus 953.000 Euro (2023: 657.000 Euro) und dem Salinenbad 1,93 Millionen Euro (2023: 1,82 Millionen Euro) zusammen. Die Gästezahlen selbst seien glücklicherweise auf gleichem Niveau geblieben, so Bad-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach bei der Pressekonferenz. Dreesbach selbst, so ist es Wunsch von Politik und Gesellschaftern, soll die Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers Christoph Nath, antreten.

i Das Führungstrio der Unternehmensgruppe: Klaus-Dieter Dreesbach (von links), Aufsichtsratschef und Bürgermeister Thomas Blechschmidt und Christoph Nath Marian Ristow

Bäderhaus: In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 durften aufgrund der unklaren Zukunft der Bäderlandschaft sowie des fehlenden Haushalts nur notwendige Investitionen durchgeführt werden. Kein Weg vorbei führte 2023 aber an Sanierung des Flachdachs, die mit 578.000 Euro zu Buche schlug. 2024 zählt man 34.100 Gäste bei 199 Öffnungstagen, was 171 Besuchern pro Tag gleichkommt. Im Jahr 2023 waren es 35.135 Gäste bei 200 Öffnungstagen, entsprechend 176 Besuchern pro Tag.

Der Grund für den Rückgang der Besucherzahlen im Langzeitvergleich liegt vor allem an den reduzierten Öffnungszeiten – 2015 hatte man noch 310 Tage im Jahr geöffnet. Im September soll deswegen, auch als eine Art Testlauf, an jedem Tag geöffnet sein – Motto: „Wir verlängern den Sommer“. „Das Bäderhaus hat eine große Kubatur, wir brauchen beim Betrieb relativ viele Leute. Das bringt uns an Grenzen“, so Dreesbach. Klar sei aber für Dreesbach, dass man mehr Besucher brauche und deswegen genau hinhören wolle, was an Angeboten gewünscht.

Dass der Betrieb heruntergefahren worden sei, sei explizit Wunsch des Aufsichtsrates von BGK und Bad gewesen, erklärte Christoph Nath. „Das Defizit sollte so gering wie möglich gehalten werden.“ Mit Marketing und noch mehr Werbung als sowieso schon soll nun für mehr Zulauf gesorgt werden. „ 2-für-1-Aktionen, Coupons als Dankeschön mit Wiederkommensrabatt und auch Monatskarten wurden testweise angeboten. „Zudem gab es einen Eröffnungstarif zur Wiedereröffnung nach der Sommer-Pause“, so die Agenda. Alle wissen aber: Wenn permanent über eine Schließung diskutiert werde, schade das der Einrichtung massiv. Die dauerhaften Schließungsdiskussionen und die fehlenden Investitionen haben auch mit dafür gesorgt, dass der Eindruck entstanden ist, die Stadt habe das Bäderhaus aufgegeben. Bis zum 30. Juni 2025 habe man bereits rund 19.000 Besucher verbuchen können, so Dreesbach. So kann es weitergehen.

i Die Crucenia-Thermen haben ihre Besucherzahl 2024 stabil gehalten. Marian Ristow

Crucenia-Thermen: 141.300 Gäste konnte man 2024 begrüßen (403 pro Tag), davon rund 31.000 Gäste über den Zugang des Parkhotels Kurhaus (die Zahl ist lediglich geschätzt, ein Drehkreuz, das den Besucherstrom genau messen soll, wird noch installiert). 2023 waren es nur wenig mehr, 141.402 Gäste, also 404 pro Tag. Die geringe Steigerung des Fehlbetrages von 30.000 Euro sei durch höhere Personalkosten und gestiegene Fremdleistungskosten entstanden.

i Das Salinenbad wird gut besucht, das Defizit, das dort entsteht, ist aber erneut angewachsen. Marcus Jakob-Korsch

Salinenbad: Im Bereich des Freibads habe man 2024 75.800 Gäste gezählt, also 575 pro Tag. Diesen Schnitt konnte man verbessern, 2023 waren es 78.450 Besucher bei mehr Öffnungstagen, im Durchschnitt 563 Gäste pro Tag. Bis zum 30. Juni 2025 seien es schon 40.000 Gäste gewesen, allein im Juni circa 29.000 Gäste, hatte Dreesbach aktuelle Zahlen im Gepäck. Die Zahlen des Rekordjahrs 2022 (mehr als 90.000 Besucher) habe man 2024 nicht erreichen können, auch weil Mai und Juni sehr verregnet gewesen seien.

Das Hallenbad habe im Umkehrschluss dazu mehr Besuche zu verzeichnen gehabt. 2024 waren es 59.600 Gäste, 2023 bloß 51.126. Der Eintritt ins Frei- sowie ins Hallenbad ist seit der Eröffnung des Salinenbades im Jahr 2021 konstant geblieben. Der um 110.000 Euro gestiegene Fehlbetrag in der Sparte Salinenbad ist ein Resultat der höheren Personalkosten.