Die Entscheidung, die Tempo-70-Beschilderung auf der Umgehungsstraße Bad Münsters abzubauen, ist bereits im Juli gefallen. Doch, dass damit die Allee zum Radarkontrolldomizil wird, sorgt für Aufregung bei vielen Autofahrern.
Lesezeit 1 Minute
Dient die Geschwindigkeitsreduktion von 70 auf die innerörtliche Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf der Umgehungsstraße Bad Münster am Stein tatsächlich dem Lärmschutz oder ist sie modernes Raubrittertum, wie mancher Kraftfahrer meint, der in den letzten Wochen in diesem Abschnitt geblitzt wurde?