Abzocke in Bad Kreuznach Tempo 50 auf der Umgehungsstraße Bad Münster Josef Nürnberg 19.10.2025, 15:00 Uhr

i Seit dem Bau der Ortsumgehung Bad Münster am Stein (B48) vor rund 30 Jahren konnte dort innerorts 70 Kilometer gefahren werden. Mittlerweile sind die Schilder abmontiert. Doch viele fahren, da kein Schild ausdrücklich 50 Kilometer ausweist, aus Gewohnheit immer noch 70 Stundenkilometer. Josef Nürnberg

Die Entscheidung, die Tempo-70-Beschilderung auf der Umgehungsstraße Bad Münsters abzubauen, ist bereits im Juli gefallen. Doch, dass damit die Allee zum Radarkontrolldomizil wird, sorgt für Aufregung bei vielen Autofahrern.

Dient die Geschwindigkeitsreduktion von 70 auf die innerörtliche Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf der Umgehungsstraße Bad Münster am Stein tatsächlich dem Lärmschutz oder ist sie modernes Raubrittertum, wie mancher Kraftfahrer meint, der in den letzten Wochen in diesem Abschnitt geblitzt wurde?







