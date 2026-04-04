Das meinen unsere Leser
Tempo 50 auf der B428 wäre ein „Schildbürgerstreich“
Statt Tempo 70 künftig nur noch 50 Stundenkilometer: Darüber gehen die Meinungen auseinander.
Statt Tempo 70 künftig nur noch 50 Stundenkilometer: Darüber gehen die Meinungen auseinander.
Harald Gebhardt

Nach dem vierspurigen Ausbau soll auf der B428 im Osten von Bad Kreuznach aus Gründen der Verkehrssicherheit die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert werden. Unsere Leser sind dazu geteilter Meinung. 

Lesezeit 4 Minuten
Soll auf der neuen, vierspurig ausgebauten B428 zwischen den beiden Kreisverkehren Mainzer Straße (am Bauhaus) und Bosenheimer Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern auf Tempo 50 reduziert werden? Die Meinungen unser Leser gehen dazu weit auseinander.

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