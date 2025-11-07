Ortsdurchfahrt bei Volxheim Tempo 30 wird nach jahrzehntelangem Kampf umgesetzt Norbert Krupp 07.11.2025, 19:00 Uhr

Volxheim hat Erfolg in seinem jahrzentelangem Kampf: Der Landesbetrieb Mobilität stimmt der Aufstellung von Tempo-30-Schildern an der Landesstraße 412 in der Ortsdurchfahrt zwischen Hackenheim und Wöllstein zu.

Vielen Volxheimern dürfte nach Jubeln zumute sein. Ihr jahrzehntelanger Kampf um Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt wird endlich Erfolg beschert: Entlang der Landesstraße 412 zwischen den beiden Ortseingängen aus Richtung Hackenheim und Wöllstein wurden jetzt zehn Schilder montiert oder aufgestellt, die im roten Kreis auf weißem Grund eine schwarze 30 zeigen.







Artikel teilen

Artikel teilen