Merxheim lacht sich schlapp Teatergruppe „Vergess de Text“ lässt die Sau raus ... Robert Neuber 08.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Merxheimer Theatergruppe "Vergess de Text" bereitet eine Komödie vor, die es in sich hat: "Lass die Sau raus!" Robert Neuber

Die Merxheimer Theatergruppe „Vergess de Text“ bereitet gerade ihre neue Komödie vor: „Lass die Sau raus!“ Vors Publikum geht es am 24. und 25. April – und angesichts des kreativen Humors der Truppe sollten sich Fans das nicht entgehen lassen.

Die Theatergruppe „Vergess de Text“ in Merxheim hatte schon beim „Närrischen Rendezvous“ dieser Zeitung für einen fastnachtlich-kreativen Knaller in der Merxheimer Mehrzweckhalle gesorgt – und genau dort sind die Schauspieler aktuell wieder zugange. Vorbereitet wird fast täglich die Premiere der neuen Komödie „Lass die Sau raus oder: Jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ am Freitag, 24.







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