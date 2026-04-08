Die Merxheimer Theatergruppe „Vergess de Text“ bereitet gerade ihre neue Komödie vor: „Lass die Sau raus!“ Vors Publikum geht es am 24. und 25. April – und angesichts des kreativen Humors der Truppe sollten sich Fans das nicht entgehen lassen.
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Die Theatergruppe „Vergess de Text“ in Merxheim hatte schon beim „Närrischen Rendezvous“ dieser Zeitung für einen fastnachtlich-kreativen Knaller in der Merxheimer Mehrzweckhalle gesorgt – und genau dort sind die Schauspieler aktuell wieder zugange. Vorbereitet wird fast täglich die Premiere der neuen Komödie „Lass die Sau raus oder: Jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ am Freitag, 24.