Merxheim lacht sich schlapp
Teatergruppe „Vergess de Text“ lässt die Sau raus ...
Die Merxheimer Theatergruppe "Vergess de Text" bereitet eine Komödie vor, die es in sich hat: "Lass die Sau raus!"
Die Merxheimer Theatergruppe "Vergess de Text" bereitet eine Komödie vor, die es in sich hat: "Lass die Sau raus!"
Robert Neuber

Die Merxheimer Theatergruppe „Vergess de Text“ bereitet gerade ihre neue Komödie vor: „Lass die Sau raus!“ Vors Publikum geht es am 24. und 25. April – und angesichts des kreativen Humors der Truppe sollten sich Fans das nicht entgehen lassen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Theatergruppe „Vergess de Text“ in Merxheim hatte schon beim „Närrischen Rendezvous“ dieser Zeitung für einen fastnachtlich-kreativen Knaller in der Merxheimer Mehrzweckhalle gesorgt – und genau dort sind die Schauspieler aktuell wieder zugange. Vorbereitet wird fast täglich die Premiere der neuen Komödie „Lass die Sau raus oder: Jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ am Freitag, 24.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

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