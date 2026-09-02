Einen Rückgang von Straftaten konnten Ordnungsamtsvertreter Jürgen Zaretzky und stellvertretender Polizeiamtsleiter Daniel Heyda in der jüngsten Sitzung des VG-Rats Kirner Land vermelden.
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Polizei und Ordnungsamt arbeiten im Kirner Land eng zusammen. Dennoch gibt es „Baustellen“, damit das neue Sicherheitskonzept greift. Das wurde in der VG-Ratssitzung deutlich, in der Ordnungsamtsvertreter Jürgen Zaretzky und stellvertretender Polizeiamtsleiter Daniel Heyda auf den Fragenkatalog der FDP um Thomas Bursian eingingen.