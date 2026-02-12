Altweiber in Bad Kreuznach Tausende Narren trotzen dem Wetter: Party pur im Käfig Cordula Kabasch 12.02.2026, 16:09 Uhr

i Beinahe waren es 1001 Dalmatiner - aber nur beinahe: Die Damen vom Planiger Karnevalsverein Lustige Schuppesser legten sich mit ihrem Outfit ordentlich ins Zeug. Sebastian Schmitt

Die Stimmung war spitze: Im Narrenkäfig in der Bad Kreuznacher Innenstadt ging an Altweiber wie gewohnt die Post ab. Tausende strömten auf den Kornmarkt, sangen, tanzten und tranken bis in die Abendstunden.

Karnevalsgott Jokus zürnte nicht lange mit den Narren: Der Regen hielt die Fastnachtsfreunde am Altweiberdonnerstag anfangs zwar noch davon ab, auf den Bad Kreuznacher Kornmarkt zu strömen. Als es um 11.11 Uhr losging und der Vorstand der Kreiznacher Narrefahrt mit Oberbürgermeister Emanuel Letz über die Roßstraße einzog, war es im Narrenkäfig noch übersichtlich.







Artikel teilen

Artikel teilen