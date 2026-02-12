Die Stimmung war spitze: Im Narrenkäfig in der Bad Kreuznacher Innenstadt ging an Altweiber wie gewohnt die Post ab. Tausende strömten auf den Kornmarkt, sangen, tanzten und tranken bis in die Abendstunden.
Karnevalsgott Jokus zürnte nicht lange mit den Narren: Der Regen hielt die Fastnachtsfreunde am Altweiberdonnerstag anfangs zwar noch davon ab, auf den Bad Kreuznacher Kornmarkt zu strömen. Als es um 11.11 Uhr losging und der Vorstand der Kreiznacher Narrefahrt mit Oberbürgermeister Emanuel Letz über die Roßstraße einzog, war es im Narrenkäfig noch übersichtlich.