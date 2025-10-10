Randalierer festgenommen: Taser-Einsatz am Bad Kreuznacher Bahnhof
Taser-Einsatz am Bad Kreuznacher Bahnhof
Ein 29-Jähriger randaliert am Bahnhof Bad Kreuznach – bis die Bundespolizei eingreift. Die Beamten treffen auf heftigen Widerstand.
Die Bundespolizei hat am Donnerstag, 9. Oktober, um 20.45 Uhr einen randalierenden Mann am Bahnhof Bad Kreuznach festgenommen. Der 29-jährige Pole hatte mit Gegenständen um sich geworfen und dabei fast eine 52-jährige Frau mit einer Flasche getroffen.