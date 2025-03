Die Besucher standen bis auf die Straße – und auch in der Halle war die Stimmung prächtig: Das erste Showtanzturnier der neuen Formation Eternity des Sportvereins Winterbach kam sehr gut an. Jury bewertete 17 auswärtige Gruppen in zwei Kategorien.

Es war eine gelungene Premiere für die neue Showtanzgruppe Eternity im SV Winterbach: ausverkaufte Halle und super Stimmung bei den zahlreichen Gästen beim ersten Felsencup in Winterbach. Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

Wochenlang hatten die Frauen und Mädels der Tanzgruppe ihre erste eigene Tanzveranstaltung in der Turn- und Festhalle vorbereitet, Dutzende andere Gruppen angeschrieben, sich um professionelle Ton- und Lichttechnik gekümmert und dabei auch selbst noch einen neuen Showtanz einstudiert. Und so waren die Frauen schon beim Einräumen der Halle sehr nervös und angespannt, wie denn ihr erstes eigenes Turnier ankommen würde.

i Die Gruppe Enchanted aus Rheinböllen siegte mit ihrem Vortrag "Long Fu - eine fast vergessene Legende" in der Kategorie der gemischten Gruppen. Sascha Saueressig

Schon der Vorverkauf lief gut – 240 Karten konnten vorab verkauft werden und auch am Abend wurden auch die letzten freien Sitzplätze schnell belegt. Denn die Zuschauer kamen schon früh: Bereits beim Einlass um 18 Uhr bildete sich eine Schlange über den Parkplatz bis hinaus zur Straße. Und auch bei den Parkplätzen wurde es schnell eng. „Ich habe noch keine Veranstaltung erlebt, bei der ich in Winterbach anstehen musste“, stellte nicht nur Sabine Franzmann fest.

Auch in der Halle wurde es eng. Neben den Zuschauern wollten auch die Tanzgruppen, die gerade nicht an der Reihe waren, einen Blick auf die Konkurrenz erhaschen und säumten die Plätze an den Seitenwänden. An der Rückseite der Halle hatte die Technik eine Empore für die Jury und die Steueranlage errichtet, um alles im Blick zu halten.

i Marcus Christ (links) und Joshua Blattau sorgten als Moderatoren immer wieder für Kurzweil zwischen den insgesamt 20 Auftritten. Sascha Saueressig

Die Moderation übernahmen Marcus Christ und Joshua Blattau, die sich stilecht in gold- und lilafarbenen, Pailletten bestickten Sakkos und Schuhen in Schale geworfen hatten, mit lockeren Sprüchen durch den Abend führten, die 17 auswärtigen Gruppen und die drei heimischen Tanzformationen ankündigten und auch den Ausmarsch begleiteten. Und so sahen die Gäste unzählige wunderschöne und sehr aufwendige Kostüme und toll choreografierte Tänze mit akrobatischen Höchstleistungen. Gast Karlheinz Michler lobte die Veranstaltung in höchsten Tönen: „Das ist echt super. So gut wurde die Halle noch nie beschallt.“

Den Auftakt machten die Gruppe The Lions von SV Lauschied, während der Rockenhausener Karnevalsverein mit seiner Formation Dance Attack das Dschungelbuch mit Leben erfüllte. Die Gruppe Taktlos aus Tiefenbach widmete sich dem Thema „Frau Holle“ während die Damen der Gruppe Blossom des TuS Mandel einen Burleske-Tanz zeigten. Ihr Auftritt und ihr Engagement an dem Abend wurde zum Abschluss des Abends mit einem eigens von den Gastgeberinnen kreierten Fairnesspreis hervorgehoben. Toxic Tension vom BCC Bretzenheim zeigte eine Reise durch die Zeit, bevor die Frauen der AWO Rheinböllen den ganzen Saal nach China entführten und mit einem selbst gebastelten Drachen Long Fu auferstehen ließen. Für diesen Tanz wurde die Gruppe Enchanted mit dem ersten Platz bei den gemischten Gruppen sowie dem Preis als Publikumsliebling ausgezeichnet.

i Xtra Society aus Alzey zeigte eine Interpretation von "Händel und Gretel - Hexenjäger". Sascha Saueressig

Der Carnevalverein Frei-Weinheim zeigte als Gärtner eine Reise durch Blumenbeet, bevor die Gruppe Intense aus Waldböckelheim Captain America auf die Bühne brachte. Den Jahrmarktsrummel hatten sich die Frauen der Winterbacher Brunnebutzer als bunt verkleidete Clowns als Thema ausgesucht. Die Frauen aus Morlautern begeisterten nach der Pause mit „Paris – je t’aime“, bevor der TSC Volxheim mit seiner Adaption von Hänsel und Gretel für Begeisterung sorgte. Diese Vorstellung der Hexenjäger belegte dann auch Rang eins in der Konkurrenz der Frauenteams.

The Phoenix aus Dickenschied, Wormrath und Rhaunen feierten dann mit ihrem Tanz „Nachteulen Party bis zum Morgengrauen“. Aus Rheinböllen kam die Gruppe Full House mit einem Tanz im Sternenschein, gefolgt von einem Ausflug ins heißeste Feuer mit den Frauen des HFC Hargesheim. Die Kuckuckseier aus Hüffelsheim waren mit „Magic Sensation“ am Start und widmeten sich mit einem viel beklatschten Tanz dem Bewahren der Natur. Platz zwei der gemischten Formationen eroberte die Dance Society aus Alzey, die sich ebenfalls mit Hänsel und Gretel befassten. Danach war es dann der Auftritt des Winterbacher Männerballetts, der vor dem Finale des neuen Tanzes der heimischen Gruppe Eternity noch einmal ordentlich die Halle anheizte. Als „Witches of Eternity“ zeigten die Gastgeberinnen einen viel beklatschten Tanz mit Hebefiguren an zwei Hexenbesen.

i Das Männerballett der Fußballer des SV Winterbach heizte den Besuchern vor dem Finale noch einmal ein. Sascha Saueressig

Die beiden Trainerinnen der Winterbacher Formation, Celine Hieronimus-Lange und Michelle Szeimies, waren begeistert von der Leistung ihrer Frauen und fanden kaum Worte, für das Showtanzturnier, das kurz nach Mitternacht dann in den informellen Teil überging. SPD-Landtagsabgeordneter Markus Stein, der den Abend mitverfolgte, war begeistert von der Leistung der Showtanzgruppen und lobte die tolle Stimmung und den Verlauf des Abends: „Ich bin richtig stolz auf meine Heimatgemeinde!“