Erneut ein voller Erfolg war der von der 12. Jahrgangsstufe organisierte Frühlingsball des Lina-Hilger-Gymnasiums (LiHi) im Kurhaus. „Das allerschönste was Füße tun können, ist tanzen“, betonte Landrätin Bettina Dickes und wünschte den Oberstufenschülern, dass sie „auch im Leben immer den richtigen Rhythmus finden“.

DJ Lars Beye animierte die zahlreichen Schüler, Eltern und Lehrer immer wieder zum Tanzen. Zu den lateinamerikanischen Rhythmen eines Mambo, einer Rumba oder eines Cha Cha Cha bewegten sich etliche Paare ebenso sicher über das Parkett wie beim Dreivierteltakt eines traditionellen Wiener Walzers. „Tanzen verbindet die Welt und mit unserem Ball wollten wir dazu anregen, dass wieder mehr getanzt wird“, meinte Schülerin Lena Rudolph, die mit Finja Mallmann und Luise Beye das Ereignis moderierte.

i Mit ihren lateinamerikanischen Songs animierte die LiHi-BigBand die Anwesenden zum Tanz. Jens Fink

Dass der Frühlingsball auf so große Resonanz traf, lag wohl nicht zuletzt daran, dass zahlreiche der Jahrgangsschüler bereits einen oder mehrere Tanzkurse belegt hatten. Insbesondere in der Tanzschule DaubVolk, deren Jugendclub einen beeindruckenden Formationstanz aufführte. Daneben lud die Tanzschule all diejenigen aufs Parkett, die bislang wenig Erfahrung im Tanzen haben, jedoch bei einem Freestyle oder einem Cubit Shuffle auch ihren Spaß hatten. Im bunten Rahmenprogramm begeisterten die jungen BKC „Mini Cheetahs“ mit ihrer Performance ebenso wie die Männer der Frei-Laubersheimer Formation „Raw Diamonds“, die mit ihrem Showtanz nicht nur die Damen im Saal beeindruckten. Viel Beifall erhielten die Sängerinnen Joelle Barme und Hannah Forsch aus der MSS 12, die mit Hits wie „One and only“ von Adele oder der Ballade „You are the reason“ bestens unterhielten. Dies gelang wie gewohnt auch der LiHi-BigBand, deren Musiker unter der bewährten Leitung von Marco Spohn und Johannes Lind zur Hochform aufliefen und die mit lateinamerikanischen Songs wie „Samba de Orfeu“ ebenfalls zahlreiche Ballbesucher auf die Tanzfläche lockten.