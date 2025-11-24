Mit Suppe von Philipp Helzle Tanz ins neue Jahr beim Sobernheimer Silvesterball 24.11.2025, 13:00 Uhr

i Uwe Engelmann (Vorsitzender des Kulturforums) und Antje Rückert-Neumann (Zweite Vorsitzende) stellen die Einzelheiten für den diesjährigen Silvesterball im Bad Sobernheimer Kaisersaal vor. Lena Reuther

In diesem Jahr ist es wieder so weit: Der Silvesterball im Kaisersaal steht an. Der Fokus liegt klar auf dem Tanzen. Eine Besonderheit in diesem Jahr dürfte aber die Silvestersuppe von Ex-Sternekoch Philipp Helzle sein.

Alle zwei Jahre richtet das Kulturforum Bad Sobernheim einen Silvesterball aus. So wird auch in diesem Jahr am 31. Dezember im Kaisersaal wieder getanzt. Rund 80 Karten sind bereits verkauft, einige sind aber noch erhältlich, sagt Antje Rückert-Neumann, die Zweite Vorsitzende des Vereins.







