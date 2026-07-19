Eine Woche lang tanzt Bad Sobernheim im Marum-Park: 18 kostenlose Angebote von Tango bis Contemporary verbinden Musik, Bewegung und Begegnung unter freiem Himmel. Einfach vorbeikommen und mittanzen.

Der Marum-Park wird von Mittwoch, 29. Juli, bis Mittwoch, 5. August, wieder zur offenen Tanzfläche, wenn die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) gemeinsam mit der Stadt Bad Sobernheim zu „Tanz im Park“ einlädt. Eine Woche lang entsteht als Abschluss der Reihe „Kultur im Park“ im Herzen der Stadt ein Ort für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft – mit kostenlosen Angeboten für alle Generationen und unabhängig von tänzerischer Vorerfahrung.

Was vor drei Jahren mit einer spontan organisierten Tango-Milonga – einem Tanztreffen beim Tango Argentino – begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil des Bad Sobernheimer „Kultursommers“ entwickelt. In diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher mit 18 kostenlosen Tanz- und Bewegungsangeboten das bislang umfangreichste Programm. „Ich freue mich sehr, dass wir mit der IFM einen passenden Partner gefunden haben, um ‚Tanz im Park‘ gemeinsam weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Es ist schön zu sehen, wie sich aus einer spontanen Idee ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Bad Sobernheim entwickelt hat“, so die Initiatorin von „Tanz im Park“, Julia Alexandra Schickentanz.

Neben klassischen Gesellschaftstänzen wie Discofox, Jive und Tango Argentino umfasst das Programm Contemporary Dance, Contact Improvisation, Modern Dance, Line Dance sowie Bewegungsangebote für Seniorinnen und Senioren. Ein zusätzlicher Fokus liegt in diesem Jahr auf Kreistänzen aus verschiedenen europäischen Kulturkreisen. Sie stehen beispielhaft für das Anliegen, über gemeinsames Erleben Brücken zwischen Menschen zu bauen. Tanz wird dabei als kulturelle Ausdrucksform verstanden, die verbindet, Teilhabe ermöglicht und Begegnung schafft.

Für musikalische Höhepunkte sorgen Duo Profile, Trio Profile, Alex Rimke sowie DJ Achim, die mehrere Tanzabende live begleiten.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos, Spenden zur Unterstützung der Reihe sind willkommen. Für das leibliche Wohl sorgt das Café Augenweide am Mittwoch, 29. Juli, Donnerstag, 31. Juli, Samstag, 1. August, und Mittwoch, 5. August, jeweils ab 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. August, ab 11 Uhr.

Die Reihe „Kultur im Park“ wird durch zahlreiche Förderer, Sponsoren und Unterstützer ermöglicht, allen voran die Wolfgang und Anita Bürkle Stiftung, Denkmalz Kapellenbrauerei, Schneider Bau, Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, Westenergie und die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück.

Am Mittwoch, 29. Juli, beginnt das Festival um 18 Uhr mit einem „Opening Warm-up“. Um 18.30 Uhr folgt Jive, und um 19 Uhr gibt es Discofox. Ab 19.30 Uhr sorgt das DUO PROFILE mit Live-Musik für Stimmung.

Am Donnerstag, 30. Juli, startet das Programm um 8.30 Uhr mit „MorgenGym“. Ab 18 Uhr folgen „Zeitgenössischer Tanz“, „Contact Improvisation“ um 18.45 Uhr, und ab 19.30 Uhr gibt es „Contact Jam & freies Tanzen“.

Der Freitag, 31. Juli, beginnt ebenfalls um 8.30 Uhr mit „MorgenGym“. Um 10 Uhr steht „Modern Dance“ an, gefolgt von „Choreografie“ um 10.30 Uhr. Der Abend startet um 18 Uhr mit „Line Dance“, gefolgt von Live-Musik mit Alex Rimke um 18.45 Uhr. Um 19.30 Uhr wird eine „Square-Dance-Show“ geboten.

Am Samstag, 1. August, gibt es um 10 Uhr „BodyWorkout“. Ab 18 Uhr wird „Tango Argentino“ mit anschließendem Tanzabend und Musik von DJ Achim geboten.

Der Sonntag, 2. August, bietet um 10 Uhr „Freie Tanzimprovisation“. Um 14.30 Uhr folgen „Europäische Kreistänze I“.

Am Montag, 3. August, beginnt das Programm um 8.30 Uhr mit „MorgenGym“ und um 10 Uhr mit „Rollende Rollatoren“ – Sitztänze.

Der Dienstag, 4. August, sieht um 8.30 Uhr „MorgenGym“ und um 10 Uhr „Energy Dance Flow“ vor. Ab 18 Uhr finden „Europäische Kreistänze II“ statt.

Am Mittwoch, 5. August, um 8.30 Uhr „MorgenGym“ und um 10 Uhr „Europäische Kreistänze III“. Um 18 Uhr gibt es den „Abschlussball“ mit TRIO PROFILE. Um 21 Uhr schließt der „Sobernheimer Twist Contest“ mit attraktiven Preisen die Veranstaltung ab.

Alle Informationen auch unter www.initiative-fm.de