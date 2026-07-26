Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute der wilde Sattel-Tanz „Hula-Hula Hermann´s Hole“. Viel Spaß beim Nachradeln!
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Jaja, jeder sportive Nahe-Radler bekommt zunächst einen Gähn-Anfall, wenn vom Anstieg zum Gut Hermannsberg hinauf die Rede ist. Kennt man schon, hat man schon. Doch halt: Man kann diese Rampe durch die Spitzenweinlage Hermannshöhle so gestalten, dass sie maximal abwechslungsreich ist, quasi ein wilder Tanz auf zwei Rädern.