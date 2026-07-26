Harte Radelrampen der Nahe
Tanz den Hula-Hula rauf zum Hermann´s Hole
Die Passage vom Gut Hermannsberg hinauf durch die Kupfergrube ist phänomenal schön, auch wenn es giftig bergauf geht.
Die Passage vom Gut Hermannsberg hinauf durch die Kupfergrube ist phänomenal schön, auch wenn es giftig bergauf geht.
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute der wilde Sattel-Tanz „Hula-Hula Hermann´s Hole“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Lesezeit 2 Minuten
Jaja, jeder sportive Nahe-Radler bekommt zunächst einen Gähn-Anfall, wenn vom Anstieg zum Gut Hermannsberg hinauf die Rede ist. Kennt man schon, hat man schon. Doch halt: Man kann diese Rampe durch die Spitzenweinlage Hermannshöhle so gestalten, dass sie maximal abwechslungsreich ist, quasi ein wilder Tanz auf zwei Rädern.
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