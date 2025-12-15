Weihnachtsparadies Wallhausen Tannenbaum selbst schlagen zieht wie immer Dieter Ackermann 15.12.2025, 21:00 Uhr

i Der ausdrückliche Dank von Ortsbürgermeister Christoph Jäckel (links), galt all denen, die sich beim Weihnachtsbaummarkt immer wieder ehrenamtlich engagieren. Dieter Ackermann

Den Weihnachtsbaum selbst schlagen, das lockt nach wie vor viele Gäste aus Nah und Fern nach Wallhausen zum Weihnachtsbaummarkt. Dazu eine leckere Bratwurst und einen Glühwein beziehungsweise Punsch, und das Wochenende ist perfekt.

Zwei Tage lang herrschte Volksfeststimmung auf dem Ketzenberg, denn auch im 52. Jahr in Folge boomte der Wallhäuser Weihnachtsbaummarkt. Tausende kamen, viele davon aus der Rhein-Main-Region und Rheinhessen. Nach wie vor übt das Selberschlagen des Baumes eine große Faszination auf die Besucher aus.







