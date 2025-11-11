Werbegemeinschaft aktiv Tannenbaum in Meisenheim liebevoll geschmückt Roswitha Kexel 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Frauen reichten den Baumschmuck und achteten darauf, dass dieser schön platziert ist, während die Männer im Hubsteiger und auf der Leiter nach der Beleuchtung auch noch die Kugeln und Glocken an den Ästen befestigten. Roswitha Kexel

Die Adventszeit naht, und dazu gehört auch in Meisenheim ein schöner Baum, der die Blicke auf sich zieht. Nun wurde er verschönert, um auf die kommenden Wochen einzustimmen.

„Oh ja, so sieht's schön aus!“ oder „Matthias, du machst das sehr gut!“ oder „Nicht die rote Glocke zu den roten Kugeln, nimm die goldene Glocke!“ und „Da oben fehlt noch etwas.“ Wer am vergangenen Samstag am Rapportierplatz vorbei ging, hörte Lachen und solche oder ähnliche Kommentare von Frauenstimmen, das Hin- und Herschieben der ausziehbaren Leiter und das Geräusch des Hubsteigers.







