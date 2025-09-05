Vom 25. August bis einschließlich 2. September herrschte für die Fürfelder Mobilfunknutzer von O2 Mobilfunkstille. Sie mussten mobil werden, wenn sie telefonieren, Nachrichten empfangen oder etwa Online-Überweisungen vornehmen wollen.

O2-Kunden ohne anderen Internetzugang völlig abgeschnitten﻿

Der zur Telefonica-Unternehmensgruppe gehörende Mobilfunkanbieter informierte auf seiner Webseite, dass man bis zum 5. September Wartungsarbeiten zur Vorbereitung auf den neuen 5G-Standard durchführen wird. Während dieser Zeit könnte es zu Beeinträchtigungen kommen, so die Information weiter, zu der man als Fürfelder Einwohner und O2-Kunde allerdings tagelang keinen Zugang hatte. Unser Leser Volker Metzroth, der in Fürfeld wohnt, war auch von der „Beeinträchtigung“ betroffen. Er berichtet, dass die Kunden von O2, die Verträge mit unterschiedlichen Anbietern wie Alditalk, Blau, Fonic und 1x1 haben, seit dem 25. August keinen Empfang hatten. „Viele haben keinen Festnetzanschluss mehr und sind komplett auf ihr Smartphone angewiesen, sowohl fürs Telefonieren als auch für den Zugang zum Internet“, so Metzroth. Den Betroffenen blieb nur die Möglichkeit, sich zu Fuß, per Rad oder Roller, Bus oder Auto in Richtung Frei-Laubersheim in Bewegung zu setzen, um beispielsweise ihre Bankgeschäfte zu erledigen.

Für Metzroth ist die Vorgehensweise von O2 kritikwürdig. „So stelle ich mir die Erfüllung eines Versorgungsauftrags nicht vor“, erklärt der frühere Telekom-Mitarbeiter. Dass für Wartungsarbeiten das Netz kurzerhand tagelang komplett abgeschaltet wird, sei nicht nachvollziehbar. Zu Post- und Telekom-Zeiten habe man niemals alte Technik stillschweigend abgebaut, um nach zwei Wochen mit der neuen Technik wieder in Betrieb zu gehen. Das Unternehmen hätte seine Kunden vorab informieren können. Zudem sieht er O2 auch in der Pflicht, seine Kunden für die Zeit des Netzausfalls zu entschädigen. „Da sehnt man sich nach der alten Zeit zurück, in denen der Versorgungsauftrag noch Vorrang hatte. Früher durften Wartungsarbeiten nur nachts zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr durchgeführt werden“, so Metzroth. Was ihn auch ärgerte: Sein Vertragspartner Alditalk war über die Abschaltung des Netzes nicht unterrichtet.

Wartungsarbeiten mit „Hochdruck“

Erst nach mehreren E-Mails und SMS zeigte Alditalk eine Reaktion und schrieb zurück, man werde die Störungsmeldung an die Experten weitergeben. Auf eine Anfrage dieser Zeitung am 28. August hatte O2 am 1. September geantwortet, dass die Kollegen vor Ort mit Hochdruck daran arbeiten, die Maßnahme so zügig wie möglich umzusetzen und am 2. September abzuschließen. Diese Ansage war fast eine Punktlandung, nicht am 2. September, aber einen Tag später hatten die O2-Kunden in Fürfeld wieder Netzempfang.