Fachwerkjuwel öffnet Türen „Tag des offenen Brückenhauses“ in Bad Kreuznach Marian Ristow 24.06.2026, 14:00 Uhr

i Das sanierte Brückenhaus ist für viele Einheimische und Touristen ein echter Hingucker. Marian Ristow

An diesem Wochenende öffnet das sanierte Brückenhaus seine Türen – seltene Einblicke in geheime Räume, Fachwerk und Geschichte. Live-Musik, Wein und Gespräche bringen das Denkmal mitten auf der Alten Nahebrücke zum Leben.

Am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, findet jeweils von 12 bis 18 Uhr der „Tag des offenen Brückenhauses“ in der Mannheimer Straße 94 in Bad Kreuznach statt.Bürger sowie Gäste der Stadt haben an diesen beiden Tagen die seltene Gelegenheit, das vollständig sanierte Brückenhaus zu besichtigen.







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