Lions Club Bad Kreuznach Tag der Tulpe will Kids stark und selbstbewusst machen Josef Nürnberg 31.05.2026, 08:30 Uhr

i Clown Ritzipoff begeisterte beim Tag der Tulpe des Lions Club bad Kreuznach vor allem die kleinen Besucher. Schließlich standen sie an diesem Tag im Mittelpunkt. Josef Nürnberg

Der Lions Club Bad Kreuznach übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Beim Tag der Tulpe auf dem Kornmarkt ging es um starke Kinder und Jugendliche.

Kinder und Jugendliche stärken – das ist das Ziel des Tages der Tulpe, zu dem der Lions Club Bad Kreuznach am Samstag auf den Kornmarkt eingeladen hatte. In einer Zeit, in der soziale Netzwerke oftmals stärker Kinder und Jugendliche beeinflussen, als dies Elternhaus und Schule tun, ist es dem Lions Club ein Anliegen, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken.







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