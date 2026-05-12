Am 30. Mai lädt der Lions Club Bad Kreuznach zur Aktion Tulpe: Prävention für Kinder und Jugendliche steht im Fokus. Mit Spiel, Info-Ständen und Mitmachangeboten zeigt der Aktionstag, wie frühe Förderung Schutz und Selbstvertrauen stärkt.

Der Lions Club Bad Kreuznach lädt am Samstag, 30. Mai, von 10 bis 14 Uhr zur Aktion Tulpe ein. Auch bei der 26. Auflage steht die Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Mehr als 20 Aussteller informieren an ihren Ständen über unterschiedliche Angebote und Initiativen. Für Kinder gibt es diverse Spiel- und Mitmachaktionen. Mit dabei sind unter anderem die Kunstwerkstatt, die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach, der Kinderschutzbund mit dem Spielemobil und der Internationale Bund. Dazu gibt es Live-Musik, Tanz und Akrobatik. Unter anderem spielen die Musikfreunde Winzenheim und die Musikschule Mittlere Nahe. Die Moderation übernimmt Antenne Bad Kreuznach.

Mit der „Aktion Tulpe“ will der Lions Club Bad Kreuznach Kinder vom Kindergartenalter bis zur weiterführenden Schule stark fürs Leben machen. Der Erlös des Aktionstages fließt vollständig in Präventionsprogramme gegen Drogenmissbrauch. Diese fördern zentrale Werte und Kompetenzen wie Toleranz, Verantwortungsbewusstsein, Selbstvertrauen, kritisches Denken sowie Engagement und stärken das Selbstwertgefühl junger Menschen.

Lions Club hat diverse Programme in petto

Ein wichtiger Baustein ist das Programm „Kindergarten plus“, das von der Deutschen Liga für das Kind entwickelt wurde und bundesweit von Lions Clubs unterstützt wird. Es richtet sich an vier- bis fünfjährige Kinder und stärkt deren emotionale und soziale Kompetenzen. Ziel ist es, Kinder frühzeitig in ihrer Persönlichkeit zu festigen und sie so besser vor Gefährdungen wie Gewalt und Suchtabhängigkeit zu schützen.

Für Grundschulkinder engagiert sich der Lions Club im Programm Klasse 2000, dem größten bundesweiten Programm zur Gesundheitsförderung sowie zur Sucht- und Gewaltvorbeugung. Es begleitet Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse und vermittelt wichtige Lebenskompetenzen.

Darüber hinaus unterstützt der Lions Club das Jugendprogramm „Lions Quest – Erwachsen werden“. Es richtet sich an Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren und wird vor allem im Unterricht der Sekundarstufe I umgesetzt. Lehrer werden hierfür speziell geschult, um soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung im Schulalltag zu fördern. red

Wer Interesse an den Projekten hat oder als Lehrer oder Erzieher mit seiner Klasse in die Projekte reinschnuppern möchte, kann sich per E-Mail an j.thress@thress.de bei Julius Thress melden.