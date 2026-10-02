Mahnwache in Bad Kreuznach Tag der Flüchtlinge: Das Einzelschicksal zählt Josef Nürnberg 02.10.2026, 20:00 Uhr

i Rund 50 Teilnehmer kamen trotz Regens zur Mahnwache anlässlich des Tages der Flüchtlinge und forderten einen humanistischen Kurs gegenüber Menschen, die nach Deutschland fliehen. Josef Nürnberg

Trotz Regens kamen 50 Personen zur Mahnwache anlässlich des Tags der Flüchtlinge, die im Rahmen der interkulturellen Wochen vor der Kreisverwaltung stattfand.

Trotz Regens beteiligten sich rund 50 Personen an der Mahnwache anlässlich des Tags der Flüchtlinge im Rahmen der interkulturellen Wochen vor der Kreisverwaltung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Pfarrerin Annalena Prott, die deutlich machte, dass es auch aus christlicher Perspektive Auftrag sein muss, für die Rechte von Flüchtlingen einzutreten.







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