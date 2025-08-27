Die Kreuznacher Tafel muss rationieren: Die Nachfrage nach kostenlosen Lebensmitteln ist hoch, die Warteliste war zu lang. Platzmangel, eine begrenzte Zahl an ehrenamtlichen Helfern und weniger Lebensmittel machten ein neues System notwendig.

Die Bad Kreuznacher Tafel muss rationieren: Die Zahl der Menschen, die dort Lebensmittel abholen, hat mit dem Beginn des Ukraine-Krieges einen Spitzenwert erreicht. 1200 Männer, Frauen und Kinder kamen zur Lebensmittelausgabe. Weil das nicht mehr händelbar war, musste umdisponiert werden. Inzwischen ist die Warteliste abgearbeitet worden. Am Bedarf ändert das jedoch nichts. „Die Armut kommt in der Mitte der Gesellschaft an“, sagt Daniela Essler, Leiterin des Tagesaufenthaltes und der Tafel.

An seine räumliche Kapazitätsgrenze stößt der Kreuznacher Verein Treffpunkt Reling mit seinem Tagesaufenthalt, der Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung und der Tafel in der Baumgartenstraße schon lange. „Ein Umzug ist zeitnah nötig“, unterstreicht Essler. Nach einer neuen Unterkunft wird schon länger gesucht.

„Einsamkeit ist auch Armut. Soziale Teilhabe ist eben nicht möglich ohne Geld.“

Daniela Essler, Leiterin Tagesaufenthalt und Tafel im Treffpunkt Reling

Denn morgens ist es im Tagesaufenthalt schon voll. Männer und Frauen sitzen in dem gemütlich eingerichteten Raum zusammen an den Tischen, möchten einen Kaffee trinken und ein Frühstück für 50 Cent bekommen. Das Mittagessen kostet 1 Euro. Die Stimmung ist mal gelassen, manchmal angespannt. Denn die meisten, die dort hinkommen, leben in unzumutbaren Wohnverhältnissen, haben keine Arbeit oder keine, von der sie leben können, sind sozial isoliert. Manche der Besucher haben Suchtprobleme oder Gewalt erfahren. „Einsamkeit ist auch Armut“, findet Daniela Essler. „Soziale Teilhabe ist eben nicht möglich ohne Geld.“

Das ist der Tagesaufenthalt auch: Eine Möglichkeit, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Wir geben 35 Mittagessen täglich aus“, berichtet sie – und während sie das in ihrem Büro sagt, ist sie mit einem Ohr im Gemeinschaftsraum, wo es mal lauter, mal leiser ist. Manchmal wird angeklopft, entweder von Mitarbeitern mit Fragen oder von den Männern und Frauen aus dem Tagesaufenthalt, die Hilfe oder eine Auskunft benötigen.

„Früher war es verpönt, reduzierte Lebensmittel zu kaufen.“

Daniela Essler

Während drinnen im Tagesaufenthalt Kaffee ausgeschenkt wird, liefern draußen ehrenamtliche Mitarbeiter in den Tafel-Kleintransportern Kisten mit Lebensmitteln an, die in der Ausgabestelle sortiert und in die Regale einsortiert werden. Sie holen sie aus den Supermärkten, Discountern und Bäckereien ab, in Altenbamberg, Langenlonsheim, Rüdesheim, Roxeim und Bad Kreuznach. „Sommerbedingt ist es etwas mehr“, sagt Daniela Essler. Schnell verderbliches Obst wie Erdbeeren oder Kirschen ist in diesen Tagen oft in den Kisten. 65 ehrenamtliche Helfer im Fahr- und Sortierdienst, in der Ausgabe und Küche sind im Einsatz. Die Tafel versorgt 900 Menschen mit Lebensmitteln, davon ein Drittel Kinder und Jugendliche. 11 Tonnen Lebensmittel werden pro Monat ausgegeben.

In Spitzenzeiten waren es 1200 Menschen. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter war das nicht mehr zu schultern, und der Platz reichte hinten und vorne nicht. Hinzu kommt: „Früher war es verpönt, reduzierte Lebensmittel zu kaufen. Heute wird das viel öfter gemacht, und die Discounter und Supermärkte bieten bis zu 30 Prozent verbilligte Waren an oder ganze Tüten für einen vergleichsweise niedrigen Betrag“, führt die Tafel-Leiterin aus. So bleibt auch in den Geschäften weniger übrig, was abgegeben werden kann.

Wartezeiten auf einen Platz an der Tafel deutlich reduziert

Trotzdem werden in der Baumgartenstraße am Tag 100 Haushalte mit Lebensmitteln versorgt. „Wir geben das Essen an Grundsicherungs- oder Bürgergeldempfänger aus oder an Menschen, die Erwerbsminderungsrente beziehen“, erklärt Essler. Anfragen hat sie jedoch auch von Familien, die ein geringes Einkommen haben und damit kaum hinkommen. „Sie können wir in der Regel nicht berücksichtigen, schauen jedoch nach dem Einzelfall“, sagt sie.

Damit die Einrichtung die starke Nachfrage in den Griff bekommt – auf der Warteliste standen früher bis zu 300 Haushalte –, können erwerbsfähige Menschen im Bürgergeldbezug ein halbes Jahr zur Tafel kommen. So soll sichergestellt werden, dass möglichst viele bedürftige Personen eine Chance haben, die Tafel zu nutzen. Zeitweise mussten die Menschen eineinhalb Jahre warten, bis ein Platz frei war. Das ist vorbei. „Wer sich eine Arbeit suchen kann, dem wird zeitlich begrenzt geholfen. Wer an seiner wirtschaftlichen Situation nichts verändern kann, hat keine Einschränkungen“, erklärt Essler. Männer und Frauen im Bürgergeldbezug, die keinen Job finden, haben jedoch über die Warteliste später noch einmal die Chance, erneut berücksichtigt zu werden, sollte es nötig sein. Die ukrainischen Mütter mit ihren Kindern seien meist nicht mehr bei der Tafel, sondern gingen einer regulären Arbeit nach. „Wir haben viele Menschen in Altersarmut und einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund.“