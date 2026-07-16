Bad Kreuznachs Abfallmisere
Systemfehler: Stadt und Kreis machtlos vor Müllbergen
Zustände, die fassungslos machen: Bürgermeister Thomas Blechschmidt (rechts) und Georg Bürger (Mitte), Chef der Stadtreinigung d
Zustände, die fassungslos machen: Bürgermeister Thomas Blechschmidt (rechts) und Georg Bürger (Mitte), Chef der Stadtreinigung des Bauhofes, und ein Mitarbeiter der Abteilung sind inzwischen Kummer gewohnt. Bad Kreuznach hat ein gravierendes Müllproblem.
Marian Ristow

Bad Kreuznach erstickt im Müll – und die Stadt räumt das auf, was andere achtlos hinterlassen. Doch wer steckt hinter dem Dreck, und warum bleibt die Misere ein teurer Kreislauf? Ein Blick in eine der schlimmsten Ecken der Kurstadt.

Lesezeit 3 Minuten
Die gute Nachricht: Die illegale Mülldeponie, die rund zehn Tage lang auf der Fläche des Pocket Parks an der Wilhelmstraße gewachsen war, wurde am Donnerstagmorgen von einem großen Team der Stadtreinigung entsorgt und auf den Wertstoffhof abgefahren. Die schlechte: Es dürfte nicht lang dauern, bis das Team von Sachgebietsleiter Georg Bürger den nächsten Auftrag an Land zieht.
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