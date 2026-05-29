Bei der Premiere des neuen Programms des Circus Krone kamen die Besucher auf ihre Kosten: Großartige Artisten und gelungene Tiervorführungen boten ein dreistündiges Programm der Extraklasse. Im neuen Zelt haben bis zu 2000 Besucher Platz.
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Mit „Farbenspiel – Gold Edition“ hatte Circus Krone ein neues Programm angekündigt und hielt Wort. Große und kleine Zirkusfans waren dann auch von der Premiere Mittwoch auf der Pfingstwiese gleichermaßen begeistert. Das neue Zelt für bis zu 2000 Sitzplätze hatte neben den Artisten großen Anteil an der gelungenen Premiere: Konnten doch die Zuschauer ungestört ohne Sichtbehinderung durch Zeltstützen im Inneren auf die Manege blicken. Krone bot im ...