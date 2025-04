Sven Hieronymus, bekannt als „Rocker vom Hocker“, war mit seinem Programm „Feuer frei!“ zu Gast in Lettweiler.

Am vergangenen Samstag wurde die Turnhalle in Lettweiler zur Kulisse für beste Unterhaltung, als Sven Hieronymus, bekannt als der „Rocker vom Hocker“ von RPR1, sein neues Soloprogramm „Feuer frei!“ präsentierte. Veranstaltet vom TuS Lettweiler, zog die Show zahlreiche Besucher an, die sich auf einen Abend voller Humor und Geschichten aus dem Leben des Comedians freuten.

Die Atmosphäre war ausgelassen, und die Zuschauer hatten sichtbar großen Spaß an der mitreißenden Vorstellung. Mit seiner gewohnt schlagfertigen Art führte Hieronymus das Publikum durch die kleinen und großen Katastrophen des Alltags. Besonders amüsant waren seine Erzählungen rund um den Auszug seiner Kinder: „Die Kinder sind endlich ausgezogen“, scherzte er, „aber das letzte Kind hat immer Fell!“ Damit spielte er auf seinen vierbeinigen Familienzuwachs an, den er aus einem Portugal-Urlaub mitgebracht hatte. Doch dieser Urlaub hatte seine Tücken: Ein wagemutiger Kitesurf-Versuch endete im Krankenhaus. „Immerhin weiß ich jetzt, wie die portugiesische Krankenhausküche schmeckt“, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Charmante Geschichten

Natürlich durfte auch einer seiner bekannten Lieblingssprüche nicht fehlen: „Weine könnte ich, weine!“ – ein Satz, der die Zuschauer stets zum Lachen bringt und gleichzeitig seine lockere, aber herzerwärmende Art betont. Und das war längst nicht alles: Hieronymus schaffte es, mit weiteren lustigen Begebenheiten und charmanten Geschichten die Lachmuskeln des Publikums auf Hochtouren zu bringen. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, sollte sich sein Programm „Feuer frei!“ auf keinen Fall entgehen lassen. Sven Hieronymus überzeugte erneut mit einer gelungenen Mischung aus scharfem Humor und sympathischer Bodenständigkeit. Sein Programm ist ein Garant für einen kurzweiligen Abend, der nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch die kleinen und großen Absurditäten des Lebens feiert.