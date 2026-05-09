Partnerstadt Neuruppin Supermarkt gibt Rentnern Rabatt: Vorbild für Region? Cordula Kabasch 09.05.2026, 10:00 Uhr

i Zwei Senioren gehen in einem Supermarkt einkaufen. In Bad Kreuznachs Partnerstadt Neuruppin bekommen sie in einem Geschäft zehn Prozent auf alle Waren, außer Tabak. Sebastian Widmann. picture alliance/dpa

Ein arabischer Supermarkt in Neuruppin erlässt Rentnern beim Einkauf zehn Prozent auf alles, außer auf Tabak, und gerät damit in die Schlagzeilen. Geht Bad Kreuznachs Partnerstadt mit gutem Beispiel voran, sollten die Geschäfte an der Nahe folgen?

Seine Nachbarin hatte eine so kleine Rente, dass Yasser Daabul helfen wollte. Der Besitzer des arabischen „Teiba-Marktes“ in Bad Kreuznachs Partnerstadt Neuruppin gibt Rentnern zehn Prozent auf seine Waren. „Aus Menschlichkeit, sonst tut ja keiner was“, sagt sein Sohn, Abd Alkader.







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