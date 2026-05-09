Ein arabischer Supermarkt in Neuruppin erlässt Rentnern beim Einkauf zehn Prozent auf alles, außer auf Tabak, und gerät damit in die Schlagzeilen. Geht Bad Kreuznachs Partnerstadt mit gutem Beispiel voran, sollten die Geschäfte an der Nahe folgen?
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Seine Nachbarin hatte eine so kleine Rente, dass Yasser Daabul helfen wollte. Der Besitzer des arabischen „Teiba-Marktes“ in Bad Kreuznachs Partnerstadt Neuruppin gibt Rentnern zehn Prozent auf seine Waren. „Aus Menschlichkeit, sonst tut ja keiner was“, sagt sein Sohn, Abd Alkader.