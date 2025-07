Da grummelt es bei Cornelia Dhonau-Wehner im Bauch. Die Christdemokratin und Sprecherin der Bürgerinitiative „Kirner Heimat und Natur“ ahnt es nämlich schon. Der Verbandsgemeinde-Rat hat zwar sein Okay zu einem „Gesamtkonzept“ für die Planung von Projekten zu „erneuerbarer Energie“ gegeben. Aber es ist doch „wischiwaschi“, es gibt keinen konkreten Verzicht auf weitere Bauprojekte. Und natürlich hat Dhonau-Wehner als „alter Hase“ der Lokalpolitik recht, denn so läuft es ja immer: Es wird eine wachsweiche Formulierung aufgenommen, das Ganze landet in einer Schublade, denn es ist kein administrativ autoritäres Votum. Platt ausgedrückt: forget it.

So wird es wohl auch laufen, aber dennoch hat Dhonau-Wehner einen großen Erfolg erzielt. Denn das Signal der vergangenen Monate mit der Debatte um die Fortschreibung eines Flächennutzungsplans zum Solarpark Hochstetten-Dhaun leuchtet hell und ist eindeutig: Die Zahl der Bürger vor Ort nimmt zu, die den beträchtlichen Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen in Wald und Flur für übertrieben halten, für hässlich sowieso, von Geldgier getrieben obendrein. Das wird immer wieder laut betont, auch von FDP-Chef Thomas Bursian, der ja einen besonders kniffligen Spagat hinlegen muss: In Mainz knuddeln die Liberalen mit den Grünen an der Regierung, da sieht man es nicht gerne, wenn die Freidemokraten „da draußen“ die Stimmung quasi gegen die Mainzer Öko-Freunde anheizen.

i Cornelia Dhonau-Wehner (CDU) führt die Bürgerinitiative "Kirner Heimat und Natur" - nicht laut, aber überzeugt und mit Nachdruck. Cornelia Dhonau-Wehner

Doch Bursian ist eben auch ein alter Hase in der Lokalpolitik, und er hat seine Nase sehr nahe am Bürger. Quasi um die Freunde in Mainz zu beruhigen, begann er im VG-Rat sein Statement zum Solarpark mit den Worten: „Wir wollen ehrlich miteinander sein: Die Zeiten von Atomstrom sind vorbei, und der Einsatz fossiler Energieträger führt dazu, dass unser Wohlstand zunehmend ins Ausland abfließt.“

„Wir wollen keinen Wildwuchs von Anlagen.“

Thomas Bursian (FDP)

Da nickt die grüngefärbte Mainzer Regierung. Aber Bursian mit seiner Nase am Bürger zäunt ein: „Wir wollen keinen Wildwuchs von Anlagen.“ Und natürlich bekommt Bursian auch mit, dass es bestimmte Profiteure im Kirner Land gibt, die Projekte der erneuerbaren Energie besonders gerne vorantreiben. Es dürfe nicht sein, dass einzelne „Kohle scheffeln“, während alle anderen sich mit der Verschandelung der heimatlichen Kulturlandschaft abfinden müssen.

i Für die Solarparks von Hochstetten-Dhaun und Umgebung wurden hier über dem Nickelshof ein Umspannwerk sowie ein Batteriespeicher gebaut. Der Flächennutzungsplan wurde zunächst abgelehnt. Robert Neuber

Das helle Kirner Signal gegen die so empfundene Öko-Bigotterie – grün als Tünche, motivieren tut die „Kohle“ – ist aber auch deswegen besonders wirksam, weil Cornelia Dhonau-Wehner eben kein Eigeninteresse unterstellt werden kann, sie bei den Bürgern sehr glaubwürdig daherkommt. Es geht nicht um ihr Land und auch nicht um ihr Konto. Ihre sachlich-kritisch vorgebrachten Argumente kommen nie aggressiv, verletzend oder hysterisch, sondern immer ruhig, aber sehr überzeugt. Es ist ganz banal: Sie liebt die heimatliche Landschaft.

i Weniger Grün, mehr schwarzes Glas - das sehen Naturfreunde nicht gerne... Robert Neuber

Hinzu kommt, dass Christdemokratin Dhonau-Wehner keine Rücksicht auf Mainzer Koalitionen nehmen muss: „Das Land Rheinland-Pfalz hungert seine Kreis-, Stadt- und Ortsgemeindeverwaltungen aus. Es kann und darf nicht sein, dass diese Verwaltungen aus der finanziellen Not heraus unsere Natur verraten und verkaufen. Das, was aktuell in unserem Kreis und in der VG Kirner Land im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien geschieht, läuft aus dem Ruder, es muss gestoppt und angepasst werden.“

„Das ist ein Sumpf, der nichts, nicht das Geringste mit Klimaschutz zu tun hat.“

Cornelia Dhonau-Wehner (CDU)

Worauf sie auch hinweist und was ja aktuell immer brisanter wird: die überall entstehenden Batteriespeicher. Die zu bauen kann über KfW-Kredite finanziert werden, dafür gebe es einen hundertprozentigen Tilgungszuschuss. Das sei somit „vollkommen risikofrei und kann nur zu Gewinnen führen.“ Den Profit hätten nicht die Bürger, sie würden sogar zur Kasse gebeten. Denn dieser Missbrauch der Förderung werde über hohe Strompreise getragen. „Das alles ist ein Sumpf, der überhaupt nichts, nicht das Geringste mit Klimaschutz zu tun hat“, so Dhonau-Wehner.

i Das "Insektenhotel" neben dem Solarpark Itzbacherhof halten Kritiker für eine im Hinblick auf die Tierwelt eher als Alibi-Bau zu bezeichnende Anlage. Robert Neuber

Die Kirner Christdemokratin ist sicher kein massenorientierter, lauter politischer Mensch, aber sie hatte sich doch überwunden und die Bürger über soziale Medien aufgefordert, die Sitzung des VG-Rates zu besuchen. Mit Erfolg, der Saal war voll, das ist in der Kommunalpolitik selten.

„Wir müssen auch mit gewissen optischen Einschränkungen leben.“

Thomas Lorenz (FWG)

Interessant auch das unwirsche Brummen aus den Zuschauerreihen, als FWG–Mann Thomas Lorenz, der beruflich erneuerbare Energien im Kreis Kirchberg organisiert, ganz offen die negativen Aspekte einräumte: „Wir müssen auch mit gewissen optischen Einschränkungen leben.“ Da prallen zwei unterschiedliche Evaluationen des zu zahlenden Preises aufeinander: Lorenz erklärte, die Bürger der VG Kirner Land würden in nicht allzu ferner Zukunft ordentlich mehr Energiekosten zu tragen haben als ihre Nachbarn des stark in erneuerbaren Energien aktiven Rhein-Hunsrück-Kreises.

Warum dann das kritische Murmeln der Zuhörer im Ratssaal? Ganz einfach: Es ist eine rein ökonomische Argumentation, und beim Bürger zählt eben beileibe nicht nur der schnöde Mammon.

i Zu einer Info-Veranstaltung am Itzbacher Hof über Kirn kamen Ende Mai 2025 Naturfreunde, die weitere Solarflächen in der Landschaft kritisch sehen. Robert Neuber

Es gibt auf der anderen Seite eine starke Identifizierung mit der heimatlichen Kulturlandschaft. Und da wird Wohnen und Leben in einem betonierten und verglasten Stachelwald nicht gerade als attraktiv empfunden, sondern als eine Minderung der Lebensqualität. Die sich auch ökonomisch auswirken kann: Niemand wohnt gerne in einem industriellen Umfeld. Wenn also Thomas Lorenz nostradamisch verkündet, dass im Kirner Land irgendwann viel mehr für Energie gezahlt werden müsse als im Rhein-Hunsrück-Kreis, ließe sich ebenso nostradamisch dagegenhalten, dass die Rhein-Hunsrücker mit der von vielen Menschen so empfundenen Verschandelung ihrer Landschaft eine Wertminderung ihres Wohneigentums werden hinnehmen müssen.

i Was viele Naturfreunde stört, das sind die vorgeschriebenen Einzäunungen großer Landschaftsflächen - alle Solarparks und die dazugehörigen Anlagen müssen so abgeschirmt werden. Robert Neuber

Die Sache ist strittig, und schnell sieht hier die AfD eine Möglichkeit, Zeichen zu setzen. Nicht nur dass Uwe Jung im VG-Rat das Nein seiner Parteifraktion hervorhob. Bundestagsabgeordneter Andreas Bleck besuchte den Solarpark am Itzbacher Hof und konstatierte auf Facebook: „Da der energiewirtschaftliche Nutzen in keinem Verhältnis zum ökologischen Schaden steht, lehnt die AfD den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grünflächen entschieden ab. Wir wollen der Landwirtschaft sowie der Umwelt und Natur Vorrang geben.“ Und er zitiert sogar Dante Alighieri, den Schöpfer der „Göttlichen Komödie“: „Die Natur ist die Kunst Gottes.“ Was ihm in den Kommentaren natürlich bissige Reaktionen beschert...

Die Positionierung der AfD macht es für die geplanten Projekte „erneuerbarer Energien“ nun aber noch schwieriger. Denn die anderen Parteien werden der AfD nicht die Gunst bei jenen Wählern überlassen wollen, die den Windrädern und Solarparks kritisch gegenüberstehen...