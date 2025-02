Fastnacht in Bretzenheim Südsee-Träume: Aloha beim BCC Armin Seibert 24.02.2025, 13:00 Uhr

i Auf die Schnelle eine Welle. Die Surf-Vorführung der „Sexy Old Apes“ passte wunderbar zum BCC-Sitzungsmotto „Aloha, Palmen Strand und Meer – beim BCC herrscht Südseeflair". Seibert Armin. Armin Seibert

Rasante und geschliffene Vorträge gab es für das Publikum in der ausverkaufen Bretzenheimer Kronenberghalle zu hören. Passend zum Sitzungsmotto war Südseeflair-Mode angesagt.

So viele Hawaiihemden auf einmal hat’s im Naheland nie zuvor gegeben. Viele der über 400 begeisterten Besucher in der Kronenberghalle nahmen das Motto des Bretzenheimer Carneval Club (BCC) wörtlich. Auch ohne Waikiki-Beach und „Hula hula“ wurde es in viereinhalb Stunden bei rasanten Tänzen von blutjungen bis gereiften Tanzprofis und geschliffenen teils politisch inhaltsschweren Vorträgen heiß in der Narrhalla.

